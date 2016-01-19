الأمير Harry يتصدّر العناوين بشائعة علاقته بأميرة

مرة جديدة تتصدّر حياة الأمير Harry العاطفية عناوين الصحف.

قالت مجلة أسترالية إن شقيق الأمير البريطاني William قد وجد الحبّ مع الأميرة اليونانية Maria-Olympia، التي تعرّف إليها عن طريق ابنة عمّه الأميرة Beatrice.

وقال مصدر لمجلة New Idea magazine إنّ الأمير واقع في حبّ Maria-Olympia ومغرم بها تماماً، وقد تقابلا وخطّطا للذهاب إلى سويسرا سويّاً للتزلج قبل عيد الفصح.

وأضافت المجلة أنّ دوق ودوقة كامبريدج، الأمير William وزوجته Kate Middleton، هما من مشجّعي هذه العلاقة، ويريان أنّ الأميرة هي أفضل صديقة للأمير البريطاني حتى الآن.

ومع ذلك، فإنّ الخبر يبقى عارياً من الصحة، لأنّ المصادر لم تظهر أيّ صورة للأميرين معاً. وقد سبق أن اتّهم الأميرHarry بعلاقات مع عدد من النساء الأرستقراطيات، من دون وجود أيّ دليل على أيٍّ من تلك العلاقات.

يذكر أن الأميرة اليونانية Maria-Olympia هي صديقة الأميرة Beatrice، وتبلغ من العمر 19 عاماً، وهي ابنة ولي العهد اليوناني الأمير Pavlos وزوجته الأميرة Marie-Chantal.

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