كاظم الساهر لـ "سيدتي": هذا ما فاجأني في "ذا فويس كيدز"

التقت "سيدتي" مؤخراً الفنان كاظم الساهر في حديث علّق خلاله على فوز نداء شرارة المشتركة في برنامج "ذا فويس" ورأيه بصوتها، كما تحدث عن تجربته في برنامج "ذا فويس كيدز" وأغنيته On Love التي قدمها على المسرح في الحلقة الختامية لبرنامج "ذا فويس".

أكد كاظم الساهر أنه سعيد بفوز نداء شرارة معتبراً أنها من أجمل الأصوات التي شاركت في برنامج «ذا فويس». وأضاف: «أنا يهمني موهبة المشترك، وليس جنسيته، ولا أسأل أي مشترك إلى أي بلد ينتمي، لأنني لست مع أن يشجع المطرب في البرنامج «ابن بلده»، وأنا تعمدت أن أدعم أصواتاً من لبنان، لأن التصويت فيه قليل، والمفترض بنا أن نشجع كل المشتركين لأنهم أولادنا».

وعن أجواء «ذا فويس كيدز»، قال: «نحن فوجئنا بالأصوات والقدرات والثقة العالية بالنفس والقوة التي يتمتع بها الأطفال على المسرح. كنت أنتظر منهم أن يقدموا أغاني للأطفال وإذ بإحدى الفتيات تغني «برضاك» (للسيدة أم كلثوم).

أما عن ظروف أغنية On Love، فأجاب: «أنا كنت أقول دائماً، بأنه عندما أصل إلى الخمسينات من عمري، يجب أن أقدم عملاً من المدرسة الكلاسيكية، وحققت هذا الأمر، من خلال أغنية On Love. ولقد وفقت بأن أختار قصيدة عن المحبة لجبران خليل جبران، ووجدت أنها رسالة مهمة ورائعة يجب أن تقرأ وتغنى وأن تنتشر في كل العالم. الرسالة التي يحملها الفن هي رسالة السلام، ودورنا كفنانين هو إيصال هذه الرسالة إلى العالم بأسره، لكي نقول إن هذه هي موسيقانا وهذه هي ثقافتنا وهذه هي المحبة التي نملكها».

وأضاف: «ما قدمته على مسرح «ذا فويس» ليس سوى جزء واحد مدته 5 دقائق، من عمل مؤلف من سبعة أجزاء تتراوح مدتها بين 20 و25 دقيقة».

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"



