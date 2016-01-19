«أبو الفضل»: زيارة الرئيس الصيني للمنطقة اقتصادية بطعم سياسي

قال محمد أبو الفضل، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام، إن زيارة الرئيس الصيني لمصر مهمة بكل المقاييس، إذ تعد هي الأولى لرئيس الصين للمنطقة، وأهميتها لا تبع فقط من زيارة مصر إنما زيارة السعودية وإيران أيضًا، وأنها زيارة اقتصادية بطعم سياسي.

وأضاف «أبوالفضل» خلال لقاء له في برنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد العربي”، مع الإعلامية سنار سعيد، أن الزيارة تحمل معاني محلية وإقليمية كبيرة من عدة زوايا خاصة بالشأن المصري المباشر، والتي يمكن أن تنعكس على المواطن خلال المدى القريب.

ولفت «أبو الفضل»، إلى أن زيارة الرئيس الصيني تأتي في توقيت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بين الرياض وطهران، واصفًا تلك الزياة بـ “اقتصادية بطعم سياسي”، إذ أن هناك مصالح اقتصادية كبرى للصين في المنطقة مع الدول الثلاث.

وتطرق إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن عدم رغبة رئيس الجامعة العربية، نبيل العربي، في الترشح ثانية للمنصب، موضحًا أن لديه معلومات تؤكد عدم ترشح العربي لجولة أخرى، قائلًا: “أعتقد أن هناك مرشح آخر لمصر، سيحظى بإجماع الكثير من الدول العربية، وهو الآن يقوم بدور دبلوماسي هام، ولست مخولًا للإفصاح عن اسمه”.

وأكد محمد أبو الفضل، أن المسألة لا تتعلق برغبة العربي إنما موائمات وحسابات خاصة بالدولة المصرية في تلك المرحلة، معربًا عن اعتقاده بأن “مرحلة نبيل العربي” قد طُويت، ويجب أن يكون هناك مرشح آخر تتناسب مع تطلعات وطموحات مصر في المرحلة القادمة.