«الوزراء» يوافق على إنشاء هيئة لـ«التدريب الإلزامي للأطباء»

وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك بحيث تهدف الهيئة إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للمارسة الطبية الآمنة.

وتقوم الهيئة بممارسة عدد من الإختصاصات على رأسها : وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة وإعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها.

كما تقوم الهيئة بوضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الإمتحانات القومية لقياس إستيفاء التدريب للتخصص في فروع الطب المختلفة، وإصدار وإعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية.