اتفاق تعاون بين جامعة النهضة ببني سويف ومؤسسة نيو كورس الصينية

استقبل الدكتور صديق عفيفي رئيس جامعة النهضة، اليوم، يانج قاسم على رأس وفد صيني لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة النهضة والصين في مجال تبادل الطلاب المصرين والصينين للدراسة في جامعة النهضة والجامعات الصينية وأيضًا تعلم اللغتين العربية والصينية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تستقبل على أثرها جامعة النهضة الطلاب الصينين بداية من العام القادم لدراسة اللغة العربية ولدراسة أي من التخصصات بالجامعة نحو الحصول على البكالوريوس.

ويذكر أن يانج قاسم أشاد بمستوى جامعة النهضة بعد أن قام بجولة تفقد خلالها مباني وورش ومعامل الجامعة مؤكدًا على أنها لا تقل عن مستوى الجامعات العالمية. وتم الأتفاق على توفير 70 منحة للطلاب المصريين لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات الصينية ورحب الدكتور صديق عفيفي، بذلك وسوف يتم الإعلان عن المنح قريبًا.