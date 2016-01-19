تحرير محضر «غش» للنائب البرلماني «محسن أبو سمنة» بجامعة الفيوم للتعليم المفتوح

صرح الدكتور محمد عبدالوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث بكلية الحقوق.

وأكد أنه تم إبلاغه من قبل الدكتور أحمد معوض رئيس التعليم المفتوح بالجامعة، بواقعة تحرير محضر غش للطالب محسن أبو سمنة ، أثناء أدائه الامتحان في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشئون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

من جانبه أكد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم أنه أبلغ بالواقعة، ولفت إلى أنه يتم الاستفسار من الشئون القانونية حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع الطالب من عدمه.

فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطالب الذى يمثل إحدى الدوائر بمجلس النواب.

من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد معوض رئيس برنامج التعليم المفتوح بجامعة الفيوم، إن عدد محاضر الغش التي تم تحريرها لطلبة يؤدون الامتحانات بكليات التعليم المفتوح بلغ 401 محضر، تم تحريرها على مدار الامتحانات التى أداها الطلبة منذ بدايتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار الطلبة للتحقيق معهم من قبل الشئون القانونية بالجامعة.