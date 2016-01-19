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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب على بعض تلك المناطق.
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> حركة الرياح : جنوبية شرقية - شرقية / 08 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وشمالية شرقية - شمالية غربية / 12 - 25/30 كم/ساعة في فترتي بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و19 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 54 دقيقة ظهرا .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    28      14              95       35 .
> دبي                        28      16              90       35 .
> الشارقة                   28       13              90       35.
> عجمان                    28       13             90       35.
> أم القيوين                27        12             90       35 .
> رأس الخيمة             27        12             90       35 .
> الفجيرة                   25       17              80       30.
> العين                     28       12              90       25 .
> ليوا                       28      13               95       30 .
> الرويس                  29      11               95       30 .
> السلع                    26       15               95       35.
> دلما                      25      17               85       45 .
> طنب الصغرى          25      17               85       45 .
> طنب الكبرى            25      17               85       45 .
> أبوموسى               25       17               85       45.

 

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