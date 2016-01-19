مفاجأة.. 11 دولة أفريقية بها 10 أطباء مخ وأعصاب فقط

"علم وعالج" مبادرة مصرية تحاول النهوض بالطب وتقديم خدمات صحية عالية تتناسب مع كل المناطق، انطلق بها اليوم الدكتور "تامر عمارة"، أستاذ مساعد المخ والأعصاب جامعة عين شمس أحد منظمى المؤتمر العربى الأول للطب عن بعد فى مجال المخ والأعصاب، المنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، وهى مبادرة تجمع بين الدول العربية والأفريقية.

ويقول د.تامر عن المبادرة: نستهدف المناطق البعيدة المفتقدة للإمكانيات سواء داخل مصر أو خارجها من الدول الأفريقية، ويضيف: لدى مصر خبرات طبية كثيرة ولكن المشكلة هى توزيعها على كل المناطق، فعلى سبيل المثال هناك نقص فى تخصص المخ والأعصاب والمتوفر من هذا التخصص يتمركز فى المدن الكبيرة والعاصمة، وخلال دراسة سريعة تأكدنا أن 17% من القادمين إلى العاصمة القاهرة يأتون بهدف العلاج، وأغلبهم يحتاجون إلى أطباء مخ وأعصاب.

وفجر د. تامر مفاجأة، موضحا أن 11 دولة أفريقية فقط يوجد بها 10 أطباء مخ وأعصاب، وأن دولا أخرى لا يوجد بها سوى طبيبين فقط، وهو ما يقلل الرعاية الكاملة للحالات، وقال: "نحن ننفق الكثير على الطب ولكن بدون استفادة حقيقية من هذه الميزانية".

وأضاف د. تامر: كل ما نحتاج إليه حتى نحقق أهدافنا من المبادرة هو تأسيس بنية تحتية تساعدنا فى تقديم خدمات طبية أكثر، ويتحقق ذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية وتوفير إنترنت ممتاز فى كل مكان بأسعار متوفرة للجميع، مع عقد الاتفاقيات الدولية بين الدول العربية وبعضها مع الحكومات الأفريقية.. وأكد أنه من خلال المبادرة سيكون هناك فريق متميز يساعد فى رعاية المرضى وتخفيف الآلام عنهم بصورة جدية.