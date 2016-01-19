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أحدث علاج للسرطان.. تقنية تجعل الكيماوى أقوى ٥٠ مرة وتمنع آثاره الجانبية

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أحدث علاج للسرطان.. تقنية تجعل الكيماوى أقوى ٥٠ مرة وتمنع آثاره الجانبية أحدث علاج للسرطان.. تقنية تجعل الكيماوى أقوى ٥٠ مرة وتمنع آثاره الجانبية
كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن أحدث صيحة لعلاج الأورام السرطانية، التى تفتك بحياة الملايين من الأشخاص سنويا، حسبما أكدتها بعض التجارب التى أجريت على حيوانات المعمل.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من كلية الصيدلة جامعة نورث كارولينا الأمريكية، أن تغليف وتغطية أدوية السرطان الكيميائية داخل مادة فى حجم النانو تشبه "القناع" يزيد من قوة هذه العقاقير فى علاج السرطان بمقدار ٥٠ ضعفا، ويحمى الخلايا السليمة من التعرض للآثار الجانبية الخطيرة.

وتعتمد التقنية الجديدة على تغليف الدواء الكيماوى الشهير المضاد للسرطان "باكليتاكسل" بطبقة عازلة يتم تصنيعها من أحد أجزاء كريات الدم البيضاء الخاصة بالمريض، تعرف باسم exosomes ، وهو ما يمنع تكسير العقار الكيماوى بواسطة مناعة الجسم لأنها لا تتعرف عليه كجسم غريب، وبالتالى تتركز فاعلية الدواء على الورم فقط دون التأثير على الخلايا السليمة.

وأكد الباحثون أن ذلك يعنى أننا سنستخدم جرعة أقل من العلاج الكيماوى بمقدار ٥٠ مرة لنحصل على النتائج ذاتها، وهو ما سيحد تماماً من الآثار الجانبية.

ويستخدم عقار الباكليتاكسل بشكل شائع فى علاج سرطان الثدى والرئة والبنكرياس، وهو الخذ العلاجى الأول لهذه الأمراض داخل أمريكا.. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.

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مصر 365