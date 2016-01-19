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رئيسة مالطا تبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق 3 أيام

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رئيسة مالطا تبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق 3 أيام رئيسة مالطا تبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق 3 أيام

> بدأت رئيسة مالطا مارى لويز كوليرو بريكا اليوم الثلاثاء زيارة دولة إلى الجزائر، تستغرق ثلاثة أيام؛ تلبية لدعوة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وكان فى استقبال رئيسة مالطا لدى وصولها إلى مطار هوارى بومدين الدولي، رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح وأعضاء .

ومن المقرر أن تتيح هذه الزيارة الفرصة لوفدى البلدين لتعزيز الجهود المبذولة من أجل إقامة شراكات اقتصادية تعود بالمنفعة المتبادلة؛ تحسبا للاجتماع المقبل للجنة المختلطة للتعاون، الذى سنعقد خلال النصف الأول من العام الحالى .

كما ستمكن المحادثات - التى سيجريها رئيسا الدولتين - الجزائر ومالطا من تبادل الرؤى والتحاليل حول المسائل الدولية لاسيما فى الفضاء المتوسطى وحول العلاقات بين البلدين والاتحاد الأوروبي.
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