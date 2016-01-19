أخبار المغرب اليوم.. الرباط تبيع بـ2.9 مليار درهم أحذية فى 2015

ركزت أخبار المغرب اليوم، على زيادة صادرات المغرب من الأحذية والتى ارتفعت فى عام 2015 بنسبة 1.1% مقارنة مع عام 2014.

وكشف تقرير مغربى أن المغرب تمكن من بيع 2 مليار و900 مليون درهم من الأحذية عام 2015، مقابل 2 مليار و800 مليون درهم فى عام 2041، مشيرا إلى أن صادرات المغرب من الأحذية لم تشهد تغييرا مقارنة مع الخمسة أعوام الأخيرة، فصادرات الأحذية ظلت دائما تتأرجح بين 2.6 و3 مليارات درهم.

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، استطلاعا حديثا للرأى أجرته منظمة "الأبواب المفتوحة" الدولية، جاء فيه أن المغرب من بين البلدان الأكثر أمانا بالنسبة إلى المسيحيين مقارنة مع باقى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح الاستطلاع أن من بين الدول العربية، التى توجد بها أكبر نسبة من المسيحيين المضطهدين خلال عام 2015، سوريا التى حلت فى الرتبة الخامسة، بحسب قائمة البلدان 50.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضا، تراجع الواردات المغربية من مواد البترول الخام، ومشتقات النفط، والطاقة الكهربائية، من الجزائر، تراجعا قياسيا خلال عام 2015، حيث استقرت فى مستوى 5.72 مليار درهم من أصل مجموع الواردات المغربية منها فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، والبالغة نحو 6 مليارات درهم، مقابل 10.8 مليارات درهم فى 2014، و10.43 مليار درهم فى 2013.