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حبس سائق "المقطورة" المتسبب فى حادث تصادم "كوبرى قها" بالقليوبية

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حبس سائق "المقطورة" المتسبب فى حادث تصادم "كوبرى قها" بالقليوبية حبس سائق "المقطورة" المتسبب فى حادث تصادم "كوبرى قها" بالقليوبية
أمر مصطفي رشاد أبو العينين رئيس نيابة مركز طوخ، بحبس سائق المقطورة المتسبب فى حادث طريق الإسكندرية الزراعى، الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وعرضه على مفتش الصحة، لبيان ما إذا كان متعاطيا للمخدرات أثناء القيادة من عدمه.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية بالواقعة، وانتقل رجال المرور والإسعاف والحماية المدنية لمحاولة رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات، وأسفر الحادث عن وفاة كل من "محمود صلاح محمود"، و"ضياء عمروأحمد" ، و"عمرو عبد الرازق على" من العاملين بأحد المصانع ببنها، و أصيب 13 آخرون وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى.

وأكد اللواء هشام عبد الصمد مدير إدارة مرور القليوبية على أنه تم إعادة فتح الطريق فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها وعودة الحركة المرورية بصورة طبيعية بعد إزالة ورفع أثار حادث "كوبرى قها".


>بالصور.. تفاصيل حادث "كوبرى قها".. مقطورة تصدم ميكروباص.. ومصرع 3 وإصابة 9.. محافظ القليوبية يكشف: اقترحت على وزير النقل تحديد مواعيد ليلية لمرور سيارات النقل.. والمواطنون: غياب المرور وراء الكارثة

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