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شاهد - عمرو زكي يحتفل على طريقة بالوتيللي بعد تحدي جابر وشيكا في Dizzy Penalty

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شاهد - عمرو زكي يحتفل على طريقة بالوتيللي بعد تحدي جابر وشيكا في Dizzy Penalty شاهد - عمرو زكي يحتفل على طريقة بالوتيللي بعد تحدي جابر وشيكا في Dizzy Penalty

طالب أحمد الشناوي حارس مرمى المصري من وسائل الإعلام المختلفة أن ترحمه من الشائعات، خاصة وأنه يسعى لتعويض الكثير من ما فقده خلال الفترة الماضية.

وقال الشناوي لـFilGoal.com "ابتعدت عن منتخب ، وكل توفيق لزملائي ولكنني أريد تعويض ما فاتني، ولذلك أناشد الجميع إبعادي عن الشائعات."

وتابع الشناوي "على سبيل المثال هناك من يحاول إثارة المشاكل حاليا بيني وبين جماهير المصري، بحجة رفضي تخفيض راتبي مع الفريق مراعاة للظروف المالية."

وأضاف "قمت بالفعل بتخفيض عقدي مع المصري، الخطوة تأخرت فقط بسبب وجود عرض أوروبي وفور تحديد مصيره رضخت لطلبات المصري الذي صنع إسمي."

وكان الشناوي قد قضى موسم مع الزمالك على سبيل الإعارة، لم يشارك خلاله سوى في مباراتين ما ساهم في ابتعاده عن تمثيل منتخب مصر.

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