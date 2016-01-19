كارترون: اخترت وادي دجلة لأنه التحدي الذي كنت أبحث عنه.. والأهلي الأفضل في إفريقيا

لأول مرة يفتح كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى الزمالك لكرة اليد ومنتخب مصر قلبه ويتحدث حول العديد من النقاط الهامة.

كاتونجا الذي بدأ مسيرته في نادي الشمس ثم انتقل للأهلي ومنه إلى الزمالك ثم ارتدى القميص الأحمر مرة ثانية ليعود ليستقر مؤخرا في الزمالك.

حصد كاتونجا مع الزمالك بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بعد غيابها عن مصر ثلاث سنوات.. ليواجه الترجي في كأس السوبر على أن يصعد الفائز لمونديال الأندية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع كاتونجا الذي اختتم أهداف الزمالك في بطولة إفريقيا من المرمى للمرمى.

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والتالي نص الحوار:

- ما دور والدك في حياتك كلاعب كرة يد؟

دور كبير بالتأكيد، كان له الفضل في ممارسة الرياضة منذ الصغر، كان والداي يغصبونني الذهاب للمران ولم تمر سنة إلا وأكون مشترك في لعبة رياضية سواء كاراتيه أو تايكوندو أو كرة قدم أو كرة يد.

والدي كان رياضيا ودائما أنا وأخوتي نمارس كرة اليد.

- بدأت مسيرتك في الشمس، ماذا بعد؟

لعبت عامين في الشمس ثم انتقلت للنادي الأهلي في موسم 2000-2001 عن طريق سمير الجزار الذي نقلني للفريق وانتقلت وعمري 12 عاما وصنعت مباريات جيدة حتى انتهى عقدي في 2009.

- انتقلت بعد ذلك للزمالك، كيف بدأت الأمور؟

لا أريد الحديث في هذا الأمر حتى لا أتسبب في مشاكل لأحد، لكن ملخص الأمر أن الأهلي قرر رحيلي بعد كأس العالم، وصلني عروضا وأحد الأشخاص قال إنه لا يريدني في النادي.

عرضوا عليّ أن أدخل في صفقة تبادلية لكن طلبت الانتظار لما بعد كأس العالم 2009 وأردت ألا أسبق الأحداث، وحتى بعد كأس العالم وصلني عروضا لأنني حصلت على أفضل حارس في المونديال، إن لم أرحل أو لا ألعب كان من الممكن ألا تجدني أمارس اللعبة حتى الآن.

تحدث معي صديقا زمالكاويا اسمه محمود فرج قلت له إنني سأرحل حتى ألعب، وتحدث مع والده صديق المستشار أحمد جلال إبراهيم ثم تحدث معي كابتن إبراهيم عبد الله وانضممت للفريق الأبيض.

أرفض الخوض في تفاصيل ما حدث لأنني لا أريد أن أتسبب في هجوم أحد على أحد سواء مجلس إدارة أو غير ذلك، سهل أن أتحدث وأكذب أسهل شيء أن ينجح الشخص في تجميل صورته.. لكن سأترك الأمر للأيام لتثبته ولن أتحدث بالحقيقة حول انتقالي من الأهلي للزمالك والعكس.

بعد كأس العالم للشباب انتظرنا أن نرى كاتونجا يحترف في أوروبا.. ماذا عنها ولماذا لم تحترف؟

المشكلة هي عدم وجود وكلاء لاعبين يقوموا بتسويقنا أوروبيا.. ليس أنا فقط هناك نجوما كبيرة لابد أن تحترف النقطة فقط في أمر التسويق، كان هناك كلام في إسبانيا لكن لم ينجح أحد في الوصول إليّ، وصلني عرضا من عامين من فريق روخا الإسباني لكن لم يكلل انتقالي بالنجاح لارتباطي بعقد مع الزمالك.

وصلني عرضا جديا قبل فترة قليلة والزمالك وافق لكنني أثرت البقاء وكنت سأرحل بعد مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في تركيا وتحدث معي أيمن صلاح وفضلت الاستمرار في مصر لفترة لكن طبعا حلم حياتي الاحتراف. أنتظر عرضا جيدا لكن النقطة إن لم يصلني عروضا الآن سيكون الأمر صعبا لاحقا.

الآن أفكر في مستواي الشخصي وأحاول تطويره ولا أشغل بالي بالاحتراف لأن هذا نصيب سواء احترفت أو لا فكل تركيزي مع النادي ومنتخب مصر.

تدربت مع نجوم عظيمة مثل أيمن صلاح وحمادة الروبي وحمادة النقيب ولعبت معهم أيضا.. ماذا تعلمت منهم؟

تدربت ولعبت مع أعظم حراس مرمى في تاريخ كرة اليد المصرية وكانت صعبة جدا أن أكون حلقة الوصل بينهم ولا يصح أن يتم مقارنتي بهم، نذهب أي منطقة هؤلاء الثلاثي معروفين للغاية في أوروبا.

لعبت وتدربت مع حمادة الروبي وحمادة النقيب في منتخب مصر والثنائي رائع جدا.

تعلمت من الروبي أنه موهوب وذهنه حاضر دائما وحمادة النقيب محارب دائما يتدرب ويقاتل للبقاء في الملعب وتشعر دائما أنه 15 عاما وهذا الأمر جعلني أتعلم بعض الأمور.

أما أيمن صلاح هو مدرب رائع رغم أنه كان حارس مرمى لكن أستفيد منه فنيا في قراءة الملعب وبدء الهجمة والمعنويات.. إذن حصلت منهم على الموهبة والخبرة والرؤية الفنية، فماذا أحتاج بعد ذلك؟

هؤلاء الثلاثي فخر لحراسة المرمى لمنتخب مصر ومعهم خالد العوضي طبعا.

- أبرز ما يميز كاتونجا إجادته لبدء الهجمات، ما دور أيمن صلاح في هذه النقطة؟

أيمن صلاح ممتاز جدا في هذه النقطة قديما، هذه طريقة أدائنا الهجمة تبدأ من عندي ولم أكن أركز في هذه النقطة لكن الآن العالم كله يعتمد على الهجمة المرتدة ولن تفوز إذا لم تخرج سريعا بالكرة. قديما لم أكن مميزا بها لكن الفترة الأخيرة ركزت في تطوير هذه النقطة.

- وأيضا الهدف الذي سجلته في الإفريقي، هل اعتدتم الأمر في التدريبات أم صدفة؟

قبل السفر كنت أمسك الكرة وأحاول تسجيلها في المرمى مباشرة لكن كان مجرد مزاحا، لكن الروبي قال لي سددها في الشباك مرة واحدة.. حاولت أكثر من مرة أجدها ترتطم في الأمر وتخرج أو تاتي الكرة عالية. سبحان الله مباراة الإفريقي سكنت المرمى مباشرة!

بعد المباراة ذهبت لمدربي وقلت له ما رأيك، سكنت الشباك الآن.

عموما البطولة كانت صعبة جدا لعبنا مباريات فقط ولم نخض أي تدريب معا قبلها، كان هناك بعض المشاكل في الدفاع لكن بسبب أن اللاعبين كانوا رجالا خاصة مباراة الترجي التي استمرت لست أشواط.. بسبب الإرهاق النفسي والبدني كنا سعداء لكن لا أحد قادر على الحديث.

دخلنا مباراة الإفريقي في النهائي قلنا بعد ما فعلناه أمام الترجي لا يصح أن نفرط في البطولة.

- بعد تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا.. هل تعتقد أن هذه بداية للسيطرة على البطولات؟

فزنا بأول خمس مباريات في الدوري ونتصدره الحمد لله.. سنستأنف المباريات يوم 12 فبراير المقبل بعد بطولة إفريقيا التي نهدف للتتويج بها، نركز كل مباراة على حدى لأن الدوري أحد أهدافنا وفي شهر أبريل سنخوض السوبر مباراة صعبا جدا وأمام الترجي.

مباراة مؤهلة لكأس العالم للأندية سيكون في غاية الصعوبة. كلنا تركيز على العودة لهذه البطولة لأن بعد بطولة إفريقيا لن يكون هناك راحة حتى الأولمبياد سواء النادي أو منتخب مصر.

الزمالك تفوق على كبار تونس في بطولة إفريقيا.. هل هذا يمنح أفضلية لمصر على تونس في بطولة إفريقيا؟

ليس مقياسا لكنه سيكون حافزا قويا، القلق سينتابهم أعتقد وسيصنعون لنا ألف حساب لكن الأمر ليس سهلا رغم أن البطولة تقام في مصر لكن هدفنا إعادة اللقب لمصر لكن لابد أن نفصل تفوقنا عليهم في بطولة إفريقيا لأن الأمر سيكون مختلفا.

أيضا على الجميع أن يتحد خلف منتخب مصر سواء الزمالك أو الأهلي أو سموحة أو سبورتنج أو الطيران كلنا نمثل منتخب مصر.

البطولة مهمة جدا لمصر ونتمنى حضور الجمهور لإثبات أننا نعيش بشكل جيد، اتمنى الحضور في مباراة الجزائر من قبل الجماهيري وإن شاء الله الحشد الجماهيري يكون رائعا.

- وكيف ترى منافسين مصر في البطولة؟

الناس تضع الجزائر خارج الحسابات لكن لدي رأي آخر بعد كأس العالم لأننا فزنا عليهم، لأن الجزائر كان منتخب استثنائي وقتها فزنا عليهم وواجهونا تحصيل حاصل بدون دافع.. هم حامل اللقب وعلينا أن نركز على البداية.

طبعا منتخب تونس من المنافسين الأقوياء وحلمنا التأهل للأولمبياد.

- ما البطولة التي تنقصك وتريد أن تتوج بها؟

بطولة إفريقيا لم أتوج بها من قبل وإن شاء الله تكون الأولى لي 2016 وأيضا الأولمبياد.. بعد بطولة إفريقيا لا أريد أن نعد بأننا سنفز بميدالية لكن الأمر سيكون مختلفا وبطولة إفريقيا إن شاء الله ستكون مكافأة للجميع لأننا تعبنا.

- من تتوقع له أن يكون مفاجأة البطولة بالنسبة لمنتخب مصر من اللاعبين؟

لا أريد تحميل أي لاعب الضغط، قلت أن هناك أكثر من لاعب لابد أن يحترف في أوروبا، لن أقول اسما لكن أقول لجمهور مصر انتظروا منتخب مصر كله، سنقاتل والنتيجة في النهاية بمشيئة الله.

– ماذا عن علاقتك بزملائك في حراسة المرمى سواء مصر أو الزمالك؟

نحن زملاء جيدين جدا ونقوم بتحفيز بعضنا البعض في الزمالك وليد عبد المقصود وهاني هشام وهشام السبكي نحاول أن نرفع مستويات بعضنا البعض ونتحدث معا من أجل أن يكون لنا دورا واضحا للفريق لأن حراسة المرمى في كرة اليد مهمة جدا.

الأهم أن نفوز والأهم أن الأفضل هو من يلعب، وأشكرهم على الفترة الماضية وأتمنى نستمر على هذا المستوى ونصل بالزمالك للمكسب دائما.

في منتخب مصر، هادي رفعت ومحمود خليل ومحمد علي فلفل وهادي رفعت نحن أخوة وجميعنا مع بعضنا البعض لكنهم رجال وليس كلام لكننا أصدقاء للغاية رغم أن المنافسة شرسة لكن نحن فعلا أصدقاء ونتمنى الخير لبعضنا البعض الأهم أن نحقق الفوز ونتوج بالذهبية.

– أحمد الأحمر يرى أن هاني هشام يستحق الانضمام لمنتخب مصر، ما رأيك؟

طبعا هاني هشام حارس كبير وله قيمة كبيرة جدا ويحافظ على مستواه بشكل رائع لكن انضمامه للمنتخب ليس من اختصاصي.. مستواه يؤهله لكن أيضا ليس من تخصصي الحديث عن من ينضم ومن لا ينضم.

- كلمة لجمهور الزمالك وجمهور مصر قبل بطولة إفريقيا وزوار FilGoal.com؟

أشكر جمهور الزمالك على المؤازرة والاستقبال التاريخي في المطار بعد بطولة إفريقيا وإن شاء الله نعود بكأس السوبر ويستقبلوننا بنفس الطريقة.

جمهور مصر أتمنى انضمامهم في الاستاد ونحتاج مؤازراتكم.. لا زمالك ولا أهلي الأهم اسم منتخب مصر وننتظر دعمكم في مباراة الجزائر وتكونون أنتم السبب الرئيسي في الفوز.

أشكر FilGoal.com وزواره على الحوار الرائع والتكريم الطيب وسعيد بوجودي معكم.