تزيين طرق المطار استعدادًا لوصول الرئيس الصيني

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بتعليق الأعلام المصرية والصينية على جميع طرق المطار تزامنًا مع الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس الصيني “شي جين بينج” لمصر.

وعلقت سلطات المطار اللافتات الترحيبية بالرئيس الصيني، كما قامت قوات الأمن بإخلاء ساحة انتظار السيارات المواجهة للصالة الرئاسية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس الصيني بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات في منطقة قناة السويس، كما ستشمل اتفاقية أخرى في الطيران المدني.

وسيتم مناقشة العديد من المشروعات المشتركة وأبرزها المساهمة في بناء العاصمة الجديدة وغيرها في مجالات المال والاستثمار والطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات، ويتم الاتفاق على العديد من المشروعات تبلغ قيمته بنحو 10 مليارات دولار، وستقوم المؤسسات المالية الصينية بتمويلها بعدة مليارت.