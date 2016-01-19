مستندات| مذكرة احتجاج للبرلمان على الإهمال في مستشفى الخليفة ورفض تجديده

قال النائب محمد ماهرعبدالعال، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم لمناقشة وإقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس،أن أهالي دائرة الخليفة ومنشية ناصر يعانون من تردي أوضاع الخدمات الصحية نتيجة لعدم تشغيل جميع أقسام مستشفى الخليفة العام الذي تحتاج مباني للإحلال والتجديد منذ عشرة سنوات دون أن تهتم محافظة القاهرة أوتستجيب لاستغاثات الأهالي التي لم تتوفر لهم الرعاية الصحية في مستشفى أحمد ماهر التعليمي والحسين الجامعي بسبب إقتصار دخولها على الوساطة والمحسوبية.

وتقدم النائب بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال احتجاجًا على تجاهل الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، طلبًا تقدم به لإحلال وتجديد مستشفى الخليفة العام بالجهود الذاتية وتسليمها للدولة.

وأضاف «ماهر»، أن المحافظ تجاهل الرد على طلب إنشاء مجمع خدمات مكون من مستشفى ومدرسة ومركز شباب لأهالي المقطم على أرض أملاك دولة غير مستغلة بالجهود الذاتية وفي حال رغبة المحافظة في القيام بالأعمال الإنشائية تحت إشرافها، أبدى النائب استعداده لتقديم الدعم المالي الكامل للمشروع على نفقته الخاصة و بالتعاون مع رجال الأعمال المقيمين في حي المقطم بما يخالف دعوة الرئيس السيسي رجال الأعمال والمجتمع المدني للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للدولة التي تعاني التردي والإنهيار بسبب الإهمال والفساد.