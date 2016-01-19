أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مستندات| مذكرة احتجاج للبرلمان على الإهمال في مستشفى الخليفة ورفض تجديده

Google+ Print
مستندات| مذكرة احتجاج للبرلمان على الإهمال في مستشفى الخليفة ورفض تجديده مستندات| مذكرة احتجاج للبرلمان على الإهمال في مستشفى الخليفة ورفض تجديده

محمد ماهر عبدالعال

قال النائب محمد ماهرعبدالعال، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم لمناقشة وإقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس،أن أهالي دائرة الخليفة ومنشية ناصر يعانون من تردي أوضاع الخدمات الصحية نتيجة لعدم تشغيل جميع أقسام مستشفى الخليفة العام الذي تحتاج مباني للإحلال والتجديد منذ عشرة سنوات دون أن تهتم محافظة القاهرة أوتستجيب لاستغاثات الأهالي التي لم تتوفر لهم الرعاية الصحية في مستشفى أحمد ماهر التعليمي والحسين الجامعي بسبب إقتصار دخولها على الوساطة والمحسوبية.

وتقدم النائب بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال احتجاجًا على تجاهل الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، طلبًا تقدم به لإحلال وتجديد مستشفى الخليفة العام بالجهود الذاتية وتسليمها للدولة.

وأضاف «ماهر»، أن المحافظ تجاهل الرد على طلب إنشاء مجمع خدمات مكون من مستشفى ومدرسة ومركز شباب لأهالي المقطم على أرض أملاك دولة غير مستغلة بالجهود الذاتية وفي حال رغبة المحافظة في القيام بالأعمال الإنشائية تحت إشرافها، أبدى النائب استعداده لتقديم الدعم المالي الكامل للمشروع على نفقته الخاصة و بالتعاون مع رجال الأعمال المقيمين في حي المقطم بما يخالف دعوة الرئيس رجال الأعمال والمجتمع المدني للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للدولة التي تعاني التردي والإنهيار بسبب الإهمال والفساد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»