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ضبط أسماك وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة أمنية بالفرافرة

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ضبط أسماك وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة أمنية بالفرافرة ضبط أسماك وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة أمنية بالفرافرة
تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد من ضبط أسماك وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بالتنسيق مع الإدارة البيطرية، وإدارة فى إطار تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة المركز، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 91 جنح مركز الفرافرة لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد بلاغا يفيد قيام قوات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والبيطرى بضبط "م.ا" صاحب ثلاجة بيع لحوم بحوزته 3 عبوات أسماك تزن نحو 10 كجم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، و15 كيس كفتة بأوزان مختلفة منتهية الصلاحية، والتى تم تحريزها وتحرر بها محضر وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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مصر 365

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