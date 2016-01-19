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مصرع مدرس بكلية الطب البيطرى بإدفينا وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع مدرس بكلية الطب البيطرى بإدفينا وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع مدرس بكلية الطب البيطرى بإدفينا وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى قبل قليل، مدرس بكلية طب بيطرى إدفينا مصرعه وأصيب 3 أخرين من زملائه بينهم السائق جراء وقوع حادث تصادم.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى التى كان يستقلها المدرسين وسيارة أخرى نقل بطريق "المحمودية – رشيد".

أسفر الحادث عن مصرع "محمد السيد أمين" مدرس بكلية طب بيطرى إدفينا، وإصابة كل من هبه عبد السلام الخولى ومحمد محمد موسى مدرسين بكلية طب بيطرى إدفينا، وفرج محمد غنام "سائق"، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365