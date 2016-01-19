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ديفيد لويز: مرحبا بكوستا في باريس سان جيرمان

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ديفيد لويز: مرحبا بكوستا في باريس سان جيرمان ديفيد لويز: مرحبا بكوستا في باريس سان جيرمان

رحب ديفيد لويز مدافع باريس سان جيرمان بدييجو كوستا مهاجم تشيلسي إذا ما قرر المهاجم الإسباني مغادرة إنجلترا.

وأثنى لويز على اللاعب ذو الأصول البرازيلية واصفا إياه بأحد أفضل المهاجمين في أوروبا ومشيرا إلى أنه صديق جيد له خارج الملعب.

وصرح لويز لصحيفة ميرور الإنجليزية "دييجو واحد من أخطر المهاجمين في أوروبا، هو إضافة لأي فريق".

وتابع مدافع تشيلسي السابق "أعتقد أن سان جيرمان قد وضحوا أسلوبهم في آخر 3 أو 4 مواسم وهو أننا نضيف أفضل اللاعبين".

واستطرد صاحب الـ28 عاما "إذا ما قرر دييجو الرحيل عن إنجلترا وأراد تحديا جديدا، بالطبع مرحبا به هنا في باريس".

الجدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ27 عاما يعاني هذا الموسم مع البلوز وسجل 7 أهداف في 18 مباراة وذلك بعد الفوز في الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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