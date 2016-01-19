تقرير في الجول - تعرف على خليفة بيرلو الذي ظفر به يوفنتوس

أعلن يوفنتوس عن ضمه للشاب الإيطالي رولاندو ماندراجورا المعار من فريق جنوى لبيسكارا مع إكماله الموسم مع الفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية.

تعاقد شاب جديد أضافه يوفنتوس إلى قائمة تعاقداته من أجل بناء فريق شاب مستقبلي قوي لمواصلة الهيمنة المحلية ومحاولات للسيطرة على أوروبا.

من هو رولاندو ماندرجورا؟

هو شاب إيطالي يبلغ من العمر 18 عاما سجل ظهوره الأول كأساسي أمام الكبير يوفنتوس فريقه الحالي في الموسم الماضي ولعب 70 دقيقة في تلك المباراة التي شهدت فوز جنوى بهدف نظيف وتسجيل أول مشاركة لأحد النجوم الشابة.

ويلعب ماندراجورا في خط الوسط في مركز "الريجستا" الذي أبدع فيه سابقا بيرلو في يوفنتوس فسماه البعض خليفة بيرلو ولكن بمميزات دفاعية أكثر بينما شبه البعض الأخر أداءه بأداء ماركو فان بومل لاعب برشلونة وميلان السابق ولكن بمحاولات أقل على المرمى.

ويمتلك اللاعب الكثير من المميزات سواء كانت دفاعية في قطع تمريرات الخصم قبل أن تصل إلى هدفها أو الهجوم على اللاعب المنافس وافتكاك الكرة منه أم هجومية بعين ثاقبة وتمريراته القصيرة كانت أو الطويلة التي تغير اتجاه الملعب كله وتفتح الآفاق أمام زملائه نحو مرمى الخصم.

بجانب الثقة التي يمتلكها في أداءه وتمركزه المميز في الملعب ومجهوده الوفير في التحرك بدون توقف في الملعب مما يجعله دائما قريب من مكان تواجد الكرة.

ولكن يعاب عليه حتى الآن كثرة الإنذارات التي يحصل عليها حيث حصل على 9 إنذارات في 16 مباراة لعبها هذا الموسم مع بيسكارا في دوري الدرجة الثانية الإيطالية ولم يصنع سوى هدف وحيد لهم حتى الآن.