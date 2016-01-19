أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - تعرف على خليفة بيرلو الذي ظفر به يوفنتوس

Google+ Print
تقرير في الجول - تعرف على خليفة بيرلو الذي ظفر به يوفنتوس تقرير في الجول - تعرف على خليفة بيرلو الذي ظفر به يوفنتوس

أعلن يوفنتوس عن ضمه للشاب الإيطالي رولاندو ماندراجورا المعار من فريق جنوى لبيسكارا مع إكماله الموسم مع الفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية.

تعاقد شاب جديد أضافه يوفنتوس إلى قائمة تعاقداته من أجل بناء فريق شاب مستقبلي قوي لمواصلة الهيمنة المحلية ومحاولات للسيطرة على أوروبا.

من هو رولاندو ماندرجورا؟

هو شاب إيطالي يبلغ من العمر 18 عاما سجل ظهوره الأول كأساسي أمام الكبير يوفنتوس فريقه الحالي في الموسم الماضي ولعب 70 دقيقة في تلك المباراة التي شهدت فوز جنوى بهدف نظيف وتسجيل أول مشاركة لأحد النجوم الشابة.

ويلعب ماندراجورا في خط الوسط في مركز "الريجستا" الذي أبدع فيه سابقا بيرلو في يوفنتوس فسماه البعض خليفة بيرلو ولكن بمميزات دفاعية أكثر بينما شبه البعض الأخر أداءه بأداء ماركو فان بومل لاعب برشلونة وميلان السابق ولكن بمحاولات أقل على المرمى.

ويمتلك اللاعب الكثير من المميزات سواء كانت دفاعية في قطع تمريرات الخصم قبل أن تصل إلى هدفها أو الهجوم على اللاعب المنافس وافتكاك الكرة منه أم هجومية بعين ثاقبة وتمريراته القصيرة كانت أو الطويلة التي تغير اتجاه الملعب كله وتفتح الآفاق أمام زملائه نحو مرمى الخصم.

بجانب الثقة التي يمتلكها في أداءه وتمركزه المميز في الملعب ومجهوده الوفير في التحرك بدون توقف في الملعب مما يجعله دائما قريب من مكان تواجد الكرة.

ولكن يعاب عليه حتى الآن كثرة الإنذارات التي يحصل عليها حيث حصل على 9 إنذارات في 16 مباراة لعبها هذا الموسم مع بيسكارا في دوري الدرجة الثانية الإيطالية ولم يصنع سوى هدف وحيد لهم حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع