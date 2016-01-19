الكشف عن – القيمة الحقيقة لصفقة انتقال مارسيال لمانشستر يونايتد

انتشرت عدد من الوثائق التي تخص صفقة أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد والمبلغ الحقيقي الذي دفعه الشياطين الحمر من أجل اللاعب لإدارة موناكو.

وظهر الملف الذي يخص الصفقة لأول مرة على موقع (فوتبول ليكس) يوضح القيمة الحقيقية التي سيصل لها سعر مارسيال حينما اشتراه مانشستر يونايتد من موناكو.

وحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن الشياطين الحمر سيدفعون مبلغ 50 مليون يورو على دفعتين منفصلتين لموناكو والدفعة الثانية من ذلك المبلغ ستتم في نهاية الموسم بغض النظر عن مستوى اللاعب الفرنسي.

ولكن حسب التقرير فإن الصفقة قد تكلف يونايتد أكثر وأكثر إذ أنه إذا سجل 25 هدفا للشياطين الحمر فسيكون عليهم دفع 10 ملايين يورو إضافية.

وتسرى نفس الدفعة (الـ10 ملايين) إذا شارك مارسيال في 25 مباراة مع منتخب فرنسا ومجددا إذا ترشح للفوز بالكرة الذهبية.

ولكي يتم تطبيق الشرط الخاص بمنتخب فرنسا ومشاركاته الدولية فعليه أن يلعب لمدة لا تقل عن 45 دقيقة في المباراة الواحدة.

وفي جزء آخر من الملف جاء توزيع الدفعتين الخاصتين بمبلغ الـ50 مليون يورو بدفع 20 مليون يورو خلال 3 أيام من إتمام الصفقة ودفع 30 مليون يورو يوم 1 يوليو المقبل.