محافظ المنيا: مواقف القيادة السياسية مع كافة أبناء الوطن «مشرفة»

رحب اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، بعودة المصريين من أبناء محافظة المنيا من ليبيا، وذلك عقب احتجازهم الشهر الجاري، وأشاد المحافظ باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم في المطار، قائلًا: ‘‘ إن هذا ما تعودنا عليه من القيادة السياسية ومواقفها «مشرفة» مع كافة أبناء الوطن’’.

وأكد المحافظ في تصريحات له اليوم انه منذ بداية الأزمة كان على ثقة ويقين في تولي القيادة السياسية هذا الأمر لان مصر لا يمكن أن تترك أبناءها في خطر ، موضحا أن كل الوزارات كانت مهتمة بهذا الموضوع، مضيفًا أنه سيكون هناك استقبال كبير لأبنائنا العائدين من ليبيا فور وصولهم أرض المحافظة.

كان عدد من أهالي قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط بالمنيا، قد تم احتجازهم في دولة ليبيا، وطالبوا القيادة السياسية بسرعة التدخل لإنقاذهم.