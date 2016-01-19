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صالح موسى لـ في الجول: رحلت إلى الداخلية من أجل المشاركة.. وسأصبح قائدا للفريق

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صالح موسى لـ في الجول: رحلت إلى الداخلية من أجل المشاركة.. وسأصبح قائدا للفريق صالح موسى لـ في الجول: رحلت إلى الداخلية من أجل المشاركة.. وسأصبح قائدا للفريق

يعود صالح موسى مدافع للمقاصة إلى فريقه السابق الداخلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويحاور FilGoal.com لاعب الزمالك السابق.

وانتقل موسى إلى المقاصة قادما من الزمالك قبل بداية الموسم الجاري، ولكنه لم يشارك سوى في 7 مباريات فقط.

وقال صالح موسى لـFilGoal.com: "انضممت من الزمالك إلى المقاصة من أجل اللعب أساسا، ولكنني لم أشارك بشكل مستمر خلال النصف الأول من هذا الموسم. لذلك فضلت الانتقال للداخلية معارا".

وكشف موسى "كنت علي وشك الانضمام لبتروجيت، خاصة أن مدربه طلعت يوسف كان يساندني ومقتنعا بي، ولكن حدث اختلاف حول التفاصيل المادية".

وتابع "لذلك وافقت على طلب علاء عبد العال مدرب الداخلية الذي اعتبره بمثابة أب لي على الانضمام للفريق، خاصة أنه وعدني بالمشاركة الأساسية".

ولم يشارك موسى في أي مباراة منذ اللعب كبديل في التعادل مع الزمالك 2-2 في الثاني من يناير الجاري.

وأضاف موسى "الداخلية بيتي وسأكون قائدا للفريق الذي يقدم مستوى مميزا هذا الموسم نريد الحفاظ عليه".

وواصل متما "يتبقى موسمان في تعاقدي مع المقاصة، وسأحاول التوصل لحل مع الجهاز الفني بمشاركتي بشكل أساسي بعد العودة أو اتخاذ قرار آخر إذا لم نتفق".

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