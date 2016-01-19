إحالة 8 طلاب بجامعة بنها للتحقيق بسبب الانتماء للإخوان

أعلن الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، أنه تقرر إحالة 8 طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان للتحقيق بالشئون القانونية، لقيامهم بالخروج عن الأعراف والتقاليد الجامعية بالسب والقذف العلنى، الذى يعاقب عليه القانون، مشيرا إلى أنه لن يتخذ ضدهم أى إجراء إلا وفقًا لما تصدره إدارة الشؤن القانونية عقب الانتهاء من التحقيقات حفاظا على مصلحة الطلاب.

وأشار العميد إلى أن الكلية أطلقت حملة ضد التطرف الإلكترونى ومواجهة أى أفكار من شأنها الإساءة للدولة والجامعة والكلية، وتشكيل لجنة من المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى لرصد الأفكار التى يتبناها بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن الإدارى بالجامعة والأجهزة الأمنية الأخرى، بعد ما تم رصد عدد من الصفحات يتبناها بعض الطلاب، وتتعمد الإساءة للجامعة والكلية وقياداتها والإساءة للدولة.

ونفى الدكتور ياسر سهيل الاتهامات الموجهة إليه بإهانته إحدى الطالبات المنتقبات أثناء الامتحان، مشيرا إلى أنه أشرف على التأكد من تحقيق شخصية الطالبة من خلال استدعاء الموظفات السيدات فى الكلية للتأكد من شخصيتها وفقا للقانون واللوائح المنظمة للامتحانات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنّه لم يتعامل مع أى طالبة بشكل مباشر نظرا لطبيعة وظيفته الإشرافية.

وأضاف أن الطالبة أدت جميع الامتحانات ولم تخرج منهارة من اللجان كما يدعى بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، لإثارة الطلاب ونشر البلبلة بالكلية قبل ذكرى ثورة 25 يناير، وأكد العميد احترامه التام للتقاليد الطلابية فيما لا يتعارض مع القانون.

وكان طلاب فى كلية الفنون التطبيقية قد اتهموا الدكتور ياسر سهيل عميد الكلية بإهانة إحدى الطالبات المنتقبات والسخرية من نقابها من خلال المقارنة مع صورها فى البطاقة الشخصية وكارنيه الكلية، وأشار الطلاب عبر صفحاتهم على "فيس بوك" إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى مجلس جامعة بنها للمطالبة بالتحقيق فى الأمر.