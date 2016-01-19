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بالصور .. وكيل تعليم الاسماعيلية يزور طالبا مصابا فى حادث طريق

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بالصور .. وكيل تعليم الاسماعيلية يزور طالبا مصابا فى حادث طريق بالصور .. وكيل تعليم الاسماعيلية يزور طالبا مصابا فى حادث طريق
زار المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الطالب محمود سيف النصر تيسير، الطالب بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة أبوخليفه، والمتواجد بمستشفى الإسماعيلية الجامعى والذى تعرض لحادث سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد، أثناء عبور الشارع بمنطقة ابوخليفة، ما أدى الى كسر مضاعف بالساقيين، وأصبح غير قادر على الحركة حيث أرسل تقريرا بحالة الطالب إلى محافظ الإسماعيلية.
>اليوم السابع -1 -2016
>وأشار وكيل الوزارة الى أن الطالب سيدخل امتحانا تكميليا عقب امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن سلامة الطالب وشفاءه هو ما يعنيه فى الفترة الحالية، وأنه حريص على الاطمئنان عليه بصفة يومية منذ وقوع الحادث.
>اليوم السابع -1 -2016
>وقال محمود الكيلانى المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم أن وكيل الوزارة كلف طارق عبده مدير عام شئون الطلاب والامتحانات بالمديرية بضرورة متابعة الطالب، مؤكدا أنه فى حالة عدم إتمام شفائه سيؤدى الامتحانات باعتبارها للمرة الأولى حتى تحتسب الدرجة التى حصل عليها كاملة.
>اليوم السابع -1 -2016
>وأشار الكيلانى إلى أن وكيل الوزارة أرسل تقريرا إلى محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر أطلعه خلاله على حالة الطالب، مشيرا إلى أنه يتابع الموقف بصفه مستمرة.
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