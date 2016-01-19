شاهد بالصور.. الكوكايين يجعل خلايا المخ تأكل نفسها

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الجرعات العالية من الكوكايين تجعل خلايا المخ تأكل نفسها ويدمرها.

وكشف العلماء من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الجرعات العالية من الكوكايين بمثابة منبه قوى يجعل الخلايا خارج نطاق السيطرة على نفسها ويحدث لها ما يسمى بــ"الالتهام الذاتى".

وأوضح الباحثون أن "الالتهام الذاتى"، هى عملية تقوم فيها الخلايا بأكل نفسها، وهى عادة عملية طبيعية وحيوية، حيث إنها تساعد على إبقاء الخلايا نظيفة، ولكن مع الكوكايين يكون الالتهام أقوى وأشرس، وهذا يترتب عليه فقدان الخلايا.

وقال الدكتور سليمان سنايدر، أستاذ علم الأعصاب فى كلية جون هوبكنز للطب فى بالتيمور، "أجرينا تشريحا لمعرفة كيفية موت الخلايا بسبب الجرعات العالية من الكوكايين".

ويعمل الباحثون على إنتاج ترياق يطلق عليه اسم “CGP3466B”، لعلاج أضرار تناول الجرعات العالية من الكواكيين، لافتين إلى أن الأبحاث تستغرق عدة سنوات لتحديد ما إذا كان هذا المركب يمكن استخدامه أم لا.

ونشرت الدراسة عبر الإنترنت فى عدد يناير بدورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى تيليجراف" البريطانية.



>