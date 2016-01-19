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للنساء.. تناول الهرمونات ومنشطات التبويض يعرضك للإصابة بسرطان الثدى

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للنساء.. تناول الهرمونات ومنشطات التبويض يعرضك للإصابة بسرطان الثدى للنساء.. تناول الهرمونات ومنشطات التبويض يعرضك للإصابة بسرطان الثدى
سرطان الثدى أحد أنواع الأورام التى تؤرق كثيرا من السيدات، خوفا من التعرض للإصابة به نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومنها تناول بعض الأدوية التى تحتوى على هرمونات مثل منشطات التبويض.

أدوية الهرمونات من أسباب الإصابة بسرطان الثدى


>حول ذلك تقول دكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التداخلية بقصر العينى ومدير برنامج القومى للصحة المرأة: "تزيد فرص إصابة النساء بسرطان الثدى مع تناول قدر من الأدوية التى تحتوى على مواد هرمونية على مدى فترة زمنية طويلة فعلى سبيل المثال الآتى:

حبوب منع الحمل


>وتضيف المرأة التى تتناول حبوب منع الحمل لفترة زمنية طويلة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة تزيد فرص إصابتها بسرطان الثدى.

الهرمونات التعويضية


>كما أن النساء اللاتى يتناول نهرمونات تعويضية بعد انقطاع الدورة الشهرية "الطمث" أكثر عرضه للإصابة بسرطان الثدى لذلك يجب استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بسرطان الثدى وإجراء أشعة الماموجرام بشكل دورى.

منشطات التبويض


>وتتابع د. نجلاء موضحة أن المرأة التى تتناول أدوية منشطة للتبويض فى حالة تأخر الحمل أكثر عرضه للإصابة بسرطان الثدى.

نصائح يجب مراعاتها للوقاية من سرطان الثدى


>تنصح د. نجلاء بضرورة اهتمام النساء بالكشف المبكر عن سرطان الثدى من خلال الفحص الذاتى أو إجراء أشعة الماموجرام بعد سن الأربعين.

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مصر 365