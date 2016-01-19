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ضبط سيارة توزع لحوم فاسدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

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ضبط سيارة توزع لحوم فاسدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا ضبط سيارة توزع لحوم فاسدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا
تمكنت مديرية بالمنيا، من ضبط سيارة ربع نقل ملصق عليها استيكرات مزيفة باسم القوات المسلحة، وتعرض لحوم وكبد فاسدة على المواطنين بمركز سمالوط بشمال المحافظة، وتم التحفظ على السيارة بالوحدة المحلية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت معلومات وردت للدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، بوجود سيارة تحمل رقم 1257"ن-ط-ا"، ومعلق عليها استيكرات القوات المسلحة، تجوب مدينة سمالوط وتبيع لحوم مجمده على المواطنين، وبإنتقال مفتشى التموين بالمركز، تبين أن السياره تبيع لحوم فاسدة وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير محاضر لكل من "بهى الدين خ"، بحيازة 140 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحضر ضد "عبد النبى م" بحيازة 290 كبدة منتهية الصلاحية، ومحضر ثالث ضد "إبراهيم خ" بحيازة أكثر من طن لحوم مجمدة، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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