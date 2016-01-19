جنايات السويس تبرىء 29 متهما بالتحريض على العنف فى أحداث الأربعين وفيصل

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة عصر اليوم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى وعضوية المستشار السيد عبد العزيز محمود، وباسم عبد المنعم دسوقى، وأمانة سر مصطفى عبد السلام، ومحمد سليمان، ببراءة 29 متهما حضوريا وغيابيا، فى قضيتين متهمين فيها بالتحريض على العنف بميدان الأربعين وحى فيصل.

وتعود أحداث القضية الأولى المقيدة تحت رقم 4658 جنايات الأربعين، والمتهم فيها 22 متهما بأحداث الشغب والفوضى التى شاهدها الميدان، والتعدى على منشأة عامة وخاصة، أما القضية الثانية المقيدة تحت رقم 6937 المتهم فيها 7 متهمين تعود أحداثها إلى منتصف 2014 بحى فيصل، والتعدى على مواطنين وإشعال النيرات فى سيارات خاصة وحكومية.

وكان يواجه المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة والمواطنين.

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