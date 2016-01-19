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مقتل شخص أمام منزله بالعاشر من رمضان فى الشرقية بسبب الثأر

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مقتل شخص أمام منزله بالعاشر من رمضان فى الشرقية بسبب الثأر مقتل شخص أمام منزله بالعاشر من رمضان فى الشرقية بسبب الثأر
شهدت مدينة العاشر من رمضان منذ قليل مقتل محمود عودة عرباوى أمام منزله بالمجاورة 52 بالعاشر من رمضان دائرة قسم ثانى العاشر، بعد إبلاغ أهالى المنطقة قسم ثانى بالواقعة.

وانتقلت على الفور قوة من قسم ثانى العاشر ورئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر العميد محمد عربان، والعقيد حسام القصبى مأمور قسم ثانى، والرائد أحمد متولى رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان،
>إلى موقع الحادثة وتم جمع التحريات التى أكدت أن الدافع وراء جريمة القتل هو الثأر، وأن المتهمين " على سلامة عودة مسلم، الشهير بعلى سلامة الأطرش، وأخوه يوسف، تربصا لمحمود عودة والذى كان تسبب فى قتل شقيقهم بسام خلال شهر فبراير 2015 ، وجارى التحقيق فى الواقعة بعد تحرير المحضر رقم 272 لسنة 2016 إدارى العاشر وتحويلها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقييدها جنائى.

وتلقى اللواء حسن سيف مساعد الوزير، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بإبلاغ العميد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان بتفاصيل الواقعة.
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