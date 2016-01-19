أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عامل و 3 عاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه

Google+ Print
حبس عامل و 3 عاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه حبس عامل و 3 عاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف طفل وطلب فدية مالية قدرها 200 ألف جنيمه من أسرته لإطلاق سراحة.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من حسن صالح والد الطفل المختطف، أفاد فيه بتعرض نجله محمد 3 سنوات للخطف على يد مجهولين وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب منه فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وبتكثيف التحريات تبين أن عاملا بمحل الدواجن المملوك لوالد الطفل الضحية يدعى "جمال.ر" وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وبصحبطهم الطفل وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365