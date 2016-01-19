حبس عامل و 3 عاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف طفل وطلب فدية مالية قدرها 200 ألف جنيمه من أسرته لإطلاق سراحة.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من حسن صالح والد الطفل المختطف، أفاد فيه بتعرض نجله محمد 3 سنوات للخطف على يد مجهولين وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب منه فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وبتكثيف التحريات تبين أن عاملا بمحل الدواجن المملوك لوالد الطفل الضحية يدعى "جمال.ر" وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وبصحبطهم الطفل وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.