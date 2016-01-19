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حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل زميله بسبب خلاف على الوقوف بـ"نصبة شاى" فى الهرم

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حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل زميله بسبب خلاف على الوقوف بـ"نصبة شاى" فى الهرم حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل زميله بسبب خلاف على الوقوف بـ"نصبة شاى" فى الهرم
أمر المستشار أحمد ناجى رئيس نيابة جنوب الجيزة، بحبس عامل قتل زميله بمنطقة المريوطية فى الهرم بسبب خلاف على "نصبة شاى"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مباحث الجيزة، إخطارا يفيد قيام "جمال .ع" بقتل زميله "محمد" بسبب خلافات على الوقوف على "نصبة شاى" بموقف المريوطية بالهرم، فقام المتهم بقتله، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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مصر 365

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