"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 6 من أفراد عصابة سرقة السيارات بالإكراه للمفتى

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وأحمد فراج الطنيخى، بإحالة أوراق 6 من أفراد عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالإكراه بالطريق الصحراوى بالبحيرة، للمفتى لأخذ رأيه فى إعدامهم، وقررت تحديد جلسة 26 / 5 / 2016 للنطق بالحكم.

وأسنتدت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها، قتل خلف أحمد محمد خضر، سائق، وشرعوا فى قتل حسام محمد عبد المجيد ونجله محمد، بتاريخ 14 / 7 / 2014 الماضى بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، حيث قام المتهمون باستيقاف المجنى عليهم أثناء سيرهم بالسيارة قيادة المجنى عليه الأول، وبرفقته المجنى عليهم الأخرين، وقاموا بتهديدهم بالأسلحة البيضاء واستولوا على متعلقاتهم من أموال.

وعندما قاومهم المتهم الأول قاموا بطعنه ثلاث طعنات حيث لقى مصرعه فى الحال، بينما أصيب الآخرين بجروح مختلفة.

وتمكنت مباحث البحيرة من القبض على المتهمين، وهم "محمود إبراهيم محمد عبد العال، ومحمد صلاح عوض السيد، ومحمد رجب الحسينى خير الله، ومحمود الصباحى عيسى، وخالد صلاح أبو ريشة، وجميعهم مقيمون مركز زفتى بالغربية، وأحيلوا للمحكمة حيث تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.