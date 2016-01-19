السجن عامين لمتهم سرق محل تجاري في سوهاج‎

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم “فتحتي.ع.ع” عاطل ومقيم بمركز دار السلام بالسجن عامين، لاتهامه بسرقة المحل الخاص بالمجني عليه “صبري.ع.م” والاستيلاء على ما بداخله بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة لعام 2014 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقي رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه بسرقة محله “أدوات كهربائية” والاستيلاء على ما بداخله ولم تتهم أحدًا، وبتقنين الإجراءات.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، حيث قام بعد منتصف الليل بكسر المحل والاستيلاء على ما بداخله لمروره بضائقة مالية. تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.