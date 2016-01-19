أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرى: لم نعلن اكتشاف خزان جوفى جديد فى المنيا وما كشفنا عنه مصدر إضافى

Google+ Print
الرى: لم نعلن اكتشاف خزان جوفى جديد فى المنيا وما كشفنا عنه مصدر إضافى الرى: لم نعلن اكتشاف خزان جوفى جديد فى المنيا وما كشفنا عنه مصدر إضافى
نفت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان رسمى اليوم، ما تناقلته وسائل الإعلام أمس فى تصريحات منسوبة للدكتور حسام مغازى، بأنه تم اكتشاف "خزان مياه جوفية جديد" بمحافظة المنيا.

وأكدت أن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التى قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتى أثبتت وجود الخزان الجوفى النوبى أسفل الخزان السطحى بمنطقة غرب غرب المنيا، وهو ما يضمن استدامة المشروع عكس ما كان يتردد فى وسائل الإعلام.

وأضافت وزارة الرى فى بيانها الذى جاء ردا على ما نشر من تصريحات منسوبة للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أمس الاثنين أثناء زيارته الميدانية لمنطقة غرب غرب المنيا، لتفقد مشروعات الآبار ضمن المليون و500 ألف فدان ـ أن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافى لتغذية الخزان السطحى بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقا لدراسات علمية حقيقية وليس كما يحاول البعض التشكيك فى إمكانية استدامة المياه للمشروع.

وأشارت وزارة الرى أن الخزان الجوفي النوبي معروف عنه بأنه واعد، وممتد ليغطى 85% من مساحة تقريباً، وتشترك فيه كلاً من مصر وليبيا والسودان وتشاد، من خلال حفر آبار عميقة أثبتت نتائجها وجود اتصال بين الخزانين النوبى والسطحى، مما يؤكد على دقة الدراسات التى تمت بمنطقة غرب المنيا بخصوص توافر المياه الجوفية لهذه المنطقة وبذلك يكون ما تم الإعلان عنه هو اكتشاف مصدر إضافى للخزان السطحى وليس اكتشاف خزان جديد، كما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"