الرى: لم نعلن اكتشاف خزان جوفى جديد فى المنيا وما كشفنا عنه مصدر إضافى

نفت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان رسمى اليوم، ما تناقلته وسائل الإعلام أمس فى تصريحات منسوبة للدكتور حسام مغازى، بأنه تم اكتشاف "خزان مياه جوفية جديد" بمحافظة المنيا.

وأكدت أن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التى قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتى أثبتت وجود الخزان الجوفى النوبى أسفل الخزان السطحى بمنطقة غرب غرب المنيا، وهو ما يضمن استدامة المشروع عكس ما كان يتردد فى وسائل الإعلام.

وأضافت وزارة الرى فى بيانها الذى جاء ردا على ما نشر من تصريحات منسوبة للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أمس الاثنين أثناء زيارته الميدانية لمنطقة غرب غرب المنيا، لتفقد مشروعات الآبار ضمن المليون و500 ألف فدان ـ أن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافى لتغذية الخزان السطحى بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقا لدراسات علمية حقيقية وليس كما يحاول البعض التشكيك فى إمكانية استدامة المياه للمشروع.

وأشارت وزارة الرى أن الخزان الجوفي النوبي معروف عنه بأنه واعد، وممتد ليغطى 85% من مساحة مصر تقريباً، وتشترك فيه كلاً من مصر وليبيا والسودان وتشاد، من خلال حفر آبار عميقة أثبتت نتائجها وجود اتصال بين الخزانين النوبى والسطحى، مما يؤكد على دقة الدراسات التى تمت بمنطقة غرب المنيا بخصوص توافر المياه الجوفية لهذه المنطقة وبذلك يكون ما تم الإعلان عنه هو اكتشاف مصدر إضافى للخزان السطحى وليس اكتشاف خزان جديد، كما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

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