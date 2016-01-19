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جاريدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي ' ليس الوقت المناسب للعودة '

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جاريدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي ' ليس الوقت المناسب للعودة ' جاريدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي ' ليس الوقت المناسب للعودة '

وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر، بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ورحل المدرب الإسباني عن الأهلي في منتصف الموسم الماضي، بعد التتويج بكأس السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية.

وقال جاريدو عبر موقعه الرسمي: "تابعت الأخبار ليلة أمس، وتفاجأت برحيل المدرب".

"لازلت مرتبطا بالأهلي وجماهيره والبلد وبالشغف الذي عشته هناك، ولازلت أتذكر الذكريات الرائعة".

"فترة عملي في الأهلي لم تكن سهلة على الإطلاق بسبب العمل مع لاعبين صغار في السن وآخرين جدد وبدون حضور جماهيري وتوقف الدوري، ولكننا كنا دائما نقاتل".

"في فترة عملي فزنا بلقبين وكان منهما أخر تتويج قاري للأهلي، لن أنسى ذلك".

"أتمنى أن يعود الأهلي للطريق الصحيح من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الملايين من جماهيره المخلصة".

"لا اعتقد أننا في الوقت المناسب لكي أعود، وأتمنى أن أفعلها في المستقبل فأنا دائما مرتبط بالأهلي مع الذكريات التي عشناها سويا".

"أهلاوي دائما، شكرا".

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