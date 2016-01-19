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شاهد - عمرو زكي يحتفل على طريقة بالوتيللي بعد تحدي جابر وشيكا في Dizzy Penalty

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شاهد - عمرو زكي يحتفل على طريقة بالوتيللي بعد تحدي جابر وشيكا في Dizzy Penalty شاهد - عمرو زكي يحتفل على طريقة بالوتيللي بعد تحدي جابر وشيكا في Dizzy Penalty

الآن لم يعد هناك حلا أمام عمرو زكي سوى دخول التحدي الأصعب إذا ما كان راغبا في الوصول لنهائي #تحدي_كلير_في_الجول.

عمرو زكي عليه تنفيذ Dizzy penalty، اللف حول نفسه 12 مرة قبل محاولة الركض للوصول إلى الكرة وإيداعها الشباك.

لو نجح البلدوزر في هذا التحدي، سيجبر خصميه عمر جابر وشيكابالا على تنفيذ dizzy penalty.

المنتصر سيصل إلى نهائي Clear Game of 7.

شاهدوا تلك الحلقة الاستثنائية من التحدي:

لمشاهدة الحلقة من التطبيق.. اضغط هنا

المسابقة برعاية:

• كلير

• سامسونج

• 7

• والراعي الرسمي لـ في الجول:

بيبسي

• والشريك الإعلامي لـ في الجول:

ALTV

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