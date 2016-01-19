وزير خارجية إيطاليا: مستعدون لعمليات عسكرية فى ليبيا إذا ما لزم الأمر

> قال وزير خارجية إيطاليا، باولو جينتيلوني، إن بلاده مستعدة للتعاون فى أى عملية عسكرية فى ليبيا إذا ما لزم الأمر.

وأضاف جينتيلوني، فى تصريح صحفى نشر اليوم الثلاثاء، إن ما ذكرته وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، قبل يومين من إمكانية إرسال بلادها قوات إلى ليبيا، يعكس النقاش الدائر منذ أسبوع بين الدول الحليفة بشأن ليبيا.

وتابع جينتلوني، إذا ما لزم الأمر فنحن فى إيطاليا على استعداد، لتقديم مساهمة فى أى عملية عسكرية، مشيرًا أنه إذا كانت المبادرة ستأتى من ألمانيا فإيطاليا ستكون مسرورة.

>يذكر أن المجلس الرئاسى الليبى أعلن فى وقت سابق من اليوم، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى والتى ضمت 32 وزيرا.

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