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«​الأورمان»​ توزع ​55 ألف كيلو لحوم مجانية على 27 ألف مواطن في أ​سوان‎

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«​الأورمان»​ توزع ​55 ألف كيلو لحوم مجانية على 27 ألف مواطن في أ​سوان‎ «​الأورمان»​ توزع ​55 ألف كيلو لحوم مجانية على 27 ألف مواطن في أ​سوان‎

توزيع 55 ألف لحوم مجانية – أرشيفية

 

​أ​كد ​أ​حمد إبراهيم، مسؤل الأورمان لمحافظات الصعيد، قيام الجمعية بتوزيع اللحوم المجمدة على 27 ألف وخمسمائة مواطن من غير القادرين، وأيضًا الأرامل والأيتام بمحافظة أسوان، وذلك من خلال الجمعيات الأهلية المنتشرة بالقرى والنجوع، والتي تهتم بتنمية المجتمع من خلال تنفيذ أنشطة الأورمان على مدار العام والبعد عن الجمعيات المغلقة، وتفتح أبوابها للمساعدات الموسمية فقط، وبالتنسيق الكامل مع محافظة أسوان ومدير التضامن الاجتماعي، حيث يتم توزيع 55 ألف كجم من اللحوم، ويحصل المواطن على كيس مغلق يحتوى على 2 كيلو جرام.

وقال جابر محمد أحمد، مدير مكتب الأورمان بأسوان إن الجمعية  تقوم بتنفيذ الأنشطة العديدة بخلاف توزيع البطاطين واللحوم والمواد الغذائية من خلال إجراء عمليات القرنية والشبكية والمياه البيضاء، وأيضًا هناك قوافل طبية بجميع التخصصات للمستشفيات الجامعية والكشف وإجراء التحاليل والإشاعات مجانًا، كما يتم صرف مبلغ 5 ألاف جنيه لكل فتاة يتيمة لمساعدتها على تدبير نفقات الزواج، وقروض لإقامة المشروعات الصغير وسداد ديون الغارمين من نزلاء السجون.

وقام محمود فؤاد، نائب مدير عام الجمعية، بزيارة لحاجر الزعيرات التابع لمدينة البصيلية بإدفو شمال المحافظة، وشاهد معاناة الأهالي، الأمر الذي جعله يصدر قرارًا بضرورة الاهتمام بالمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.

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