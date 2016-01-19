ضبط سياره توزع لحوم فاسدة وتستخدم إستيكرات مزيفة باسم القوات المسلحة بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط سيارة ربع نقل ملصق عليها إستيكرات مزيفة باسم القوات المسلحة، وتقوم بعرض لحوم وكبد فاسدة على المواطنين بمركز سمالوط بشمال المحافظة، وتم التحفظ على السيارة بالوحدة المحلية، لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت معلومات وردت للدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، تفيد بوجود سياره تحمل رقم 1257″ن-ط-ا”، ومعلق عليها إستيكرات القوات المسلحة، تجوب مدينة سمالوط وتبيع لحوم مجمدة على المواطنين، وبإنتقال مفتشي التموين بالمركز، تبين أن السيارة تبيع لحوم فاسدة وغير صالح للاستهلاك الأدمي.

وتم تحرير محاضر لكل من، بهي الدين خفاجي، بحيازة 140 كيلو كبدة غير صالح للاستهلاك الأدمي، ومحضر ضد عبد النبي محمد بحيازة 290 كبدة منتهية الصلاحية، ومحضر ثالث ضد إبراهيم خفاجي، بحيازة أكثر من طن لحوم مجمدة، وغير صالح للاستهلاك الأدمي. وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.