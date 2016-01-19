رئيس جامعة سوهاج يقرر إحالة أطباء مقيمين ومسئولي أمن وحكيمات إلى التحقيق

أحال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته فجر اليوم بالمستشفى الجامعي، والخدمات الأمنية بالحرم الجامعي القديم كل من “م، و” و “م.ع”، نائبي بقسم اسقبال العظام، والنائبة “هـ.م” بالعناية المركزة، لعدم تواجدهم بعملهم أثناء الجولة المفاجئة، كما أحال رئيس الجامعة كل من “ح.س” و “س.م” حكميتين بصيدلية الاستقبال لنومهم أثناء عملهم، وغلق الصيدلية.

وأشار «نور الدين»، خلال جولته المفاجئة إلى أن العمل بالمستشفى مسئولية كبيرة لأنها تتعلق بأرواح المرضى، مشددًا ‘‘على أن من يريد أن ينام فلا مكان له داخل المستشفى’’، كما أحال رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية “خ.ع” مشرف الأمن لعدم تواجد مسئولي الأمن بأماكنهم، و”ع.ر” معاون الخدمات للاهمال بنظافة قسم استقبال الباطنة والجراحة، وأحال أيضًا للتحقيق كل من “ك.ع” و”س.ف” مسئولي أمن الباب الرئيسي للمستشفى لعدم غلقهم للباب وعدم تواجدهم.

واطمان رئيس الجامعة على الطالبة إيمان أحمد يوسف بكلية الآداب قسم فرنسي، بعد إجرائها لعملية الزائدة مساء أمس، حيث استجاب لطلبها للاعتذار عن دخول الامتحان اليوم، وأمر بمكافأة لكل من كريمة نبيل، وأسماء حمدي المشرفات الأتي اصطحبن الطالبة للمستشفي ولم يتركوها.

وتفقد الخدمات الأمنية داخل الحرم الجامعي وتأكد من وجود مسئولي الأمن على الأبواب المختلفة للجامعي، وحث أفراد الأمن على مضاعفة الجهد خلال الأيام القادمة لتحقيق الأمن داخل الحرم.