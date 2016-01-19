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بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. وزير الري : لم نكتشف خزانًا جديدًا بل مصدر التغذية له فقط

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بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. وزير الري : لم نكتشف خزانًا جديدًا بل مصدر التغذية له فقط بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. وزير الري : لم نكتشف خزانًا جديدًا بل مصدر التغذية له فقط

وزير الري

أكد حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ـمس الاثنين ـثناء زيارته الميدانية لمنطقة غرب المني، أن ما تم اكتشافه مؤخراً هو مصدر التغذية الرئيسي للخزان الجوفي في منطقة غرب المنيا والتي كانت مجهولة لعدم إجراء دراسات سابقة لها، وكان السؤال الرئيسى عن مدى كفايتها هل تكفي للتوسع الزراعي في كل المساحة المطلوبة مثارا فى الأوساط العلمية وبين المتخصصين، كما كانت مثار جدل بين العلماء لأنها ذات طبيعة متكهفة.

وأشار مغازى، بحسب بيان له، أن ما تم اكتشافه هو أن المصدر الرئيسي لتغذية هذا الخزان السطحي هو الخزان الجوفي النوبي، المعروف عنه بأنه واعد، والممتد ليغطي 85% من مساحة تقريباً، وتشترك فيه كلاً من مصر وليبيا والسودان وتشاد، من خلال حفر آبار عميقة، أثبتت نتائجها وجود اتصال بين الخزانين النوبى والسطحى، مما يؤكد على دقة الدراسات التي تمت بمنطقة غرب المنيا بخصوص توافر المياه الجوفية لهذه المنطقة.

وبذلك يكون ما تم الإعلان عنه هو اكتشاف مصدر التغذية للخزان السطحي وليس اكتشاف خزان جديد كما تناقلتها بعض وسائل الإعلام.

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أونا

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