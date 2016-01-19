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مسئولو تعليم الشرقية يجتمعون بمندوب من "الوزراء" لبحث إنشاء مجمع الزقازيق التعليمى

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مسئولو تعليم الشرقية يجتمعون بمندوب من "الوزراء" لبحث إنشاء مجمع الزقازيق التعليمى مسئولو تعليم الشرقية يجتمعون بمندوب من "الوزراء" لبحث إنشاء مجمع الزقازيق التعليمى
عقد اللواء يعقوب إمام السكرتير العام لمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مندوب من رئاسة الوزارء، ومحمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستعراض آخر التطورات واستكمال الإجراءات للبدء فى مشروع إنشاء مجمع تعليمى فندقى بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأوضح محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يشمل استغلال 11 فدانا خلف مدرسة الزراعة بالزقازيق، لإنشاء مدرسة تعليم ثانوى فندقى وفندق مرافق لها 5 نجوم، بالإضافة إلى مدرسة ثانوى للمتفوقين علميا على غرار المقامة فى مدينة أكتوبر، ومدرستين للغات لمختلف مراحل التعليم بدأ من رياض الأطفال إلى الثانوى العام أحدهم للبنات والثانية للبنين.
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