محافظ المنيا: مواقف القيادة السياسية مع كافة أبناء الوطن "مشرفة"

رحب اللواء طارق نصر محافظ المنيا بعودة المصريين من أبناء محافظة المنيا من ليبيا، وذلك عقب احتجازهم الشهر الجارى، مشيدا باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم فى المطار، قائلا: إن هذا ما تعودنا عليه من القيادة السياسية ومواقفها "مشرفة" مع كافة أبناء الوطن.

وأكد المحافظ في تصريحات له اليوم أنه منذ بداية الأزمة كان على ثقة ويقين فى تولى القيادة السياسية هذا الأمر، لأن مصر لا يمكن أن تترك أبناءها فى خطر، موضحا أن كل الوزارات كانت مهتمة بهذا الموضوع.

وأضاف المحافظ: سيكون هناك استقبال كبير لأبنائنا العائدين من ليبيا فور وصولهم ارض المحافظة.

كان عدد من أهالى قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط بالمنيا، قد تم احتجازهم في دولة ليبيا، وطالبوا القيادة السياسية بسرعة التدخل لإنقاذهم .