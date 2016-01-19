أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مراقب يفقد نماذج إجابة لجنة بامتحان الشهادة الابتدائية بالمنيا بعد تسليمها

Google+ Print
مراقب يفقد نماذج إجابة لجنة بامتحان الشهادة الابتدائية بالمنيا بعد تسليمها مراقب يفقد نماذج إجابة لجنة بامتحان الشهادة الابتدائية بالمنيا بعد تسليمها
فقد مراقب بأحد لجان امتحان الشهادة الإبتدائية بالمنيا، جميع نماذج الإجابة فى مادتى الرياضيات والتربية الدينية، وتم تحرير محضراً بالواقعه، وجار التحقيق مع المراقب بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بمركز سمالوط.

قال مسئول بالإدارة التعليمية بمركز سمالوط، إن جميع نماذج الإجابة الخاصة بإمتحان مادتى الرياضيات والتربية الدينية للشهادة الإبتدائية باللجنة رقم 138 بقرية بنى خالد بالمركز فقدت، عقب إنتهاء الامتحان، وتبين أن المراقب ويدعى "ربيع-ح"، أستقل دراجته البخارية عقب إنتهاء الامتحان فى طريقه لتسيلم نماذج الإجابه، وفقدت أوراق الإجابه منه، لافتاً إلى أن وكيل وزارة التعليم رمضان عبد الحميد انتقل إلى مركز سمالوط لمتابعة الموقف، كما تم تحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة، وجارى التحقيق واتخاذ اللازم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365