مراقب يفقد نماذج إجابة لجنة بامتحان الشهادة الابتدائية بالمنيا بعد تسليمها

فقد مراقب بأحد لجان امتحان الشهادة الإبتدائية بالمنيا، جميع نماذج الإجابة فى مادتى الرياضيات والتربية الدينية، وتم تحرير محضراً بالواقعه، وجار التحقيق مع المراقب بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بمركز سمالوط.

قال مسئول بالإدارة التعليمية بمركز سمالوط، إن جميع نماذج الإجابة الخاصة بإمتحان مادتى الرياضيات والتربية الدينية للشهادة الإبتدائية باللجنة رقم 138 بقرية بنى خالد بالمركز فقدت، عقب إنتهاء الامتحان، وتبين أن المراقب ويدعى "ربيع-ح"، أستقل دراجته البخارية عقب إنتهاء الامتحان فى طريقه لتسيلم نماذج الإجابه، وفقدت أوراق الإجابه منه، لافتاً إلى أن وكيل وزارة التعليم رمضان عبد الحميد انتقل إلى مركز سمالوط لمتابعة الموقف، كما تم تحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة، وجارى التحقيق واتخاذ اللازم.

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