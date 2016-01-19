الكشف عن – القيمة الحقيقة لصفقة انتقال مارسيال لمانشستر يونايتد

إنه المرعب. إنه يوفنتوس. يوفي يحقق الفوز العاشر على التوالي ويعدل رقمه القياسي ويبقى إنتر برقمه الـ17 انتصار على التوالي في أمان.

يوفنتوس فاز على أودينيزي برباعية مقابل لاشيء في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ويعتبر فوز يوفنتوس على أودينيزي برباعية نظيفة هو الفوز العاشر على التوالي للفريق هذا الموسم منذ نهاية أكتوبر الماضي وبداية إنطلاقته القوية وعودته إلى سكة الانتصارات والمنافسة مرة أخرى بعد ثلاث انتصارات فقط في أول 10 جولات.

وعادل يوفنتوس عدد الإنتصارات المتتالية التي حققها في موسم 1931-1932 وبفارق انتصاريين عن أفضل انطلاقة انتصارات متتالية للفريق في موسم واحد والتي كانت في 2013-2014 عندما وصل الفريق إلى 12 فوز متتالي.

بينما يظل يوفنتوس بعيدا جدا عن أفضل سلسلة انتصارات متتالية لفريق في الدوري الإيطالي وهو إنتر والذي حقق 17 انتصارا متتاليا في موسم 2006-2007 مع المدرب روبيرتو مانشيني.