محمد بن زايد يلتقي الرئيس النيجيري ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الإمارات فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي يزور البلاد حاليا لحضور فعاليات أبوظبي للاستدامة 2016 .

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس النيجيري للبلاد .. معربا عن سعادته بتطور وتقدم العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وبشكل خاص القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تدعم كافة الجوانب التي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين وتحرص على مواصلة مد جسور التعاون مع الأصدقاء.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمشاركة نيجيريا الاتحادية في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل .. منوها بأهمية التعاون وتبادل الخبرات واطلاق مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في كافة الدول لما له من آثار إيجابية على الحياة الطبيعية وتأمين مستقبل أفضل للأجيال اللاحقة.

من جانبه اعرب فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مرحبا بتوسيع العلاقات معها في مختلف الجوانب.

وأكد فخامته حرص بلاده على استثمار هذه العلاقات الطيبة التي تجمع الجانبين بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس محمد بخاري التوقيع على عدد من اتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

فقد تم توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي وقعها من الجانب الإماراتي معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب النيجيري معالي كيمي اد اوشن وزير المالية .. واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات وقعها من جانب الإمارات معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب النيجيري معالي اوكيه تشوكو اينليما وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.

ووقع معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي أبو بكر مالامي وزير العدل النيجيري أربع اتفاقيات بين البلدين هي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقيات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني.