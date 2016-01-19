تقرير برتغالي: بيسيرو رفض العرض الأول من بورتو للرحيل عن الأهلي

لم تكن مفاوضات بورتو مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الذي رحل عن الأهلي سهلة، بحسب ما تؤكد التقارير الصحفية.

وأعلن الأهلي فسخ التعاقد مع بيسيرو مساء أمس الاثنين، بعد طلب من المدرب البرتغالي نفسه.

ثم ذكرت صحف برتغالية أن بورتو استقر على اسم بيسيرو ليخلف المدرب الإسباني المقال جولين لوبيتيجي. ( اقرأ التفاصيل )

ونشرت صحيفة "إكسبرسو" تفاصيل المفاوضات بين بورتو وبيسيرو، حيث تؤكد أن المدرب سيوقع اليوم الثلاثاء على عقد يمتد لموسم ونصف.

وجاء ترشيح بيسيرو من رئيس بورتو نفسه بينتو دا كوستا، ولكن من قاد المفاوضات مع مدرب الأهلي السابق كان أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي البرتغالي.

وزعم التقرير أن بورتو عرض على بيسيرو منذ أسبوع توقيع عقد يمتد لستة أشهر، مع بند يتيح تمديده لعام إضافي في حال التتويج بالدوري.

ولكن العرض قابله رفض من بيسيرو.

ليتدخل أنتيرو هنريكي الذي يعد صديقا شخصيا لبيسيرو، وينجح في إقناع مجلس إدارة بورتو بالتوقيع مع المدرب لموسم ونصف.

وعلم FilGoal.com من مصدر وثيق الصلة بالمدرب البرتغالي أن عرض تدريب بورتو الثاني وصل لبيسيرو بشكل رسمي يوم الأحد. ( اقرأ التفاصيل )

ثم كان من الطريف أن بيسيرو طلب مساء الأحد مشاهدة مباراة بورتو وفيتوريا جيماريش لأول مرة منذ جاء إلى مصر. قبل أن يطلب الرحيل بشكل رسمي من محمود طاهر رئيس الأهلي يوم الاثنين.

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ووصل بيسيرو إلى البرتغال ظهر اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مع مسؤولي بورتو من أجل توقيع العقود بعد الاتفاق بالفعل على قيادة الفريق.

وستكون مباراة بورتو أمام ماريتيمو يوم الأحد في الجولة الـ19 من الدوري هي الأولى تحت قيادة بيسيرو.

ويحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن سبورتنج لشبونة المتصدر.