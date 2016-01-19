الزمالك يفقد توفيق أمام المصري بسبب التجنيد

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الزمالك وليوبار الكونجولي في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

- أحداث المباراة

- شاهد هدف ليوبار في مرمى الزمالك

كهربا يهدر فرصة تسجيل أول أهدافه مع الزمالك والمرمى خالي

- شاهد فرصة خطيرة لليوبار على مرمى الزمالك

- شاهد فرصة باسم مرسي أمام ليوبار

- شاهد هدف ليوبار في مرمى الزمالك

انتهت

ق90+1: دخول محمد سالم وخروج حمادة طلبة.

- الحكم احتسب 3 دقائق كوقت بدل من الضائع.

ق80: تمريرة من باسم مرسي لكهربا على حدود منطقة الجزاء والأخير تسلم الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى ثم سدد الكرة لكن بشكا خاطيء وصلت سهلة في يد الحارس.

ق70: دخول محمد عادل جمعة وخروج مصطفى فتحي.

ق69: دخول محمد إبراهيم وخروج عمر جابر.

ق61: تريزور موكينجا تسلم الكرة من حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة دون أي ضغط من دفاع الزمالك والكرة سكنت الشباك.

ق55: مصطفى فتحي توغل داخل منطقة الجزاء ثم مررها لكهربا المنطلق دون رقابة والأخير سددها أمام المرمى الخالي لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

ق48: هجمة للفريق الكونجولي عم طريق قادر بيديمبو سدد الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات لكن أبو جبل تصدى للكرة بوجهه.

الشوط الثاني

- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق35: معروف أرسل كرة طولية داخل منطقة جزاء ليوبار تسلمها مصطفى فتحي ثم سددها أرضية قوية تصدى لها الحارس والحكم أعلن عن تسلل.

ق27: هجمة للفريق الكونجولي استقرت في الأخير تحت قدم سيزاري الذي سددها بقوة لكن مرت فوق العارضة.

ق18: أخطر هجمات اللقاء جائت من عرضية للفريق الكونجولي مرت من أمام دفاع الزمالك بشكل غريب سددها سيزار لكن الكرة مرت من فوق العارضة.

ق5: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض حولها باسم بتسديدة مباشرة لكنها خرجت ضعيفه امسكها الحارس بسهولة.

**ليوبار 0-0 الزمالك

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بديقية من هنا: