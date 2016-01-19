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غنية بالكالسيوم والدهون .. فوائد كريمة الطبخ لزيادة الوزن

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غنية بالكالسيوم والدهون .. فوائد كريمة الطبخ لزيادة الوزن غنية بالكالسيوم والدهون .. فوائد كريمة الطبخ لزيادة الوزن
ضعف البنية بشكل عام والنحافة الظاهرة أحد أكثر المشكلات المرضية صعوبة، بحيث يصعب على البعض اكتساب الوزن بسهولة، ولكن ببعض الحيل، وبعض التغيير فى النظام الحياتى اليومى للشخص النحيف يمكنه اكتساب الوزن تدريجيا.

وحسب توضيح الدكتورة سالى محمد أخصائية السمنة والنحافة، فالكثير من الإضافات العالية السعرات، قد تساعد على زيادة الوزن بسهولة، لأنها تجعل الوجبة غنية بالمزيد من وعناصر التسمين، ومن أهمها كريمة الطبخ المفيدة فى هذا الشأن بشدة.

الكريمة مفيدة لزيادة الوزن

وتابعت أخصائية السمنة حديثها موضحة أن الكريمة فى طبيعتها تحتوى على كم هائل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى الدهون، وهو ما يفيد فى التخلص من النحافة الظاهرة إذا استخدمها الإنسان فى نظامه الغذائى، وبجانب ذلك فهى تحتوى على عناصر مفيدة للغاية للجسم والصحة، فهى تحتوى على نسب من الفسفور الهام للجسم ونشاطه، كما تحتوى أيضا على نسب جيدة من الكالسيوم المفيد للعظام وتقويتها، وكذلك نسب من البروتين ومادة الكاروتين أيضا، كما أنها تحتوى على الفيتامينات كفيتامين أ الهام للجسم والصحة.

وأوضحت أخصائية السمنة والنحافة أنه يمكن الحصول على كريمة الطبخ بشرائها جاهزة، ولكن يفضل صنعها منزليا للوقاية من مخاطر المواد الحافظة، بإضافة مقدار كوبى الحليب لملعقة من النشا، ومقدار ملعقتين من الدقيق والزبدة، بالإضافة إلى نصف كوب من القشطة ورشة من الملح، ويمكن إضافتها إلى الشوربات المختلفة لتجعلها أكثر كثافة وأكثر غنى بالسعرات الحرارية والدهن، كذلك يمكن إضافتها للبروتين الحيوانى، كالدجاج وقطع اللحم وغيرها.

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مصر 365

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